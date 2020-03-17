Sinop'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Sinop'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Sinop'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün N.K'nin sosyal medya hesabından, "Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 kişide koronavirüs çıktı. Sinop karantinaya alınabilir" şeklinde asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine şüpheli N.K, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.
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Kaynak: AA