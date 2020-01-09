Sinop'ta arkadaşının av tüfeğiyle vurduğu kişi öldü

09.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:38

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayaboğazı köyünde Hüseyin K., kavga ettiği arkadaşı Yaşar Gümüş'e av tüfeğiyle ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Gümüş'ün cenazesi, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırgan Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA