Sinop'ta arkadaşının av tüfeğiyle vurduğu kişi öldü
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Sinop'ta arkadaşının av tüfeğiyle vurduğu kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

09.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:38
Sinop'ta arkadaşının av tüfeğiyle vurduğu kişi öldü

'un ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayaboğazı köyünde Hüseyin K., kavga ettiği arkadaşı Yaşar 'e av tüfeğiyle ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Gümüş'ün cenazesi, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırgan Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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