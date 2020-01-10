Sinop'ta arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kayaboğazı köyünde tartıştığı arkadaşı Yaşar Gümüş'ü tüfekle öldüren Hüseyin K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Boyabat ilçesinde dün arkadaşı Hüseyin K. ile tartışan Yaşar Gümüş, tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti.