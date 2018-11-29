Sinop'ta Aranan Fetö Zanlısı Samsun'da Yakalandı
Sinop'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın zanlı Samsun'da yakalanarak tutuklandı.
Sinop'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın zanlı Samsun'da yakalanarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kafeteryaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı çıkardığı Z.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Sinop'a bağlanarak verdiği ifadenin ardından tutuklandı.
Zanlının şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.