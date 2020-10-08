Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
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Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı

08.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:38
Sinop'ta aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı

Sinop'ta aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski polis, Samsun'da gözaltına alındı.

Sinop'ta aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski polis, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sinop'ta "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan ve meslekten ihraç edilen komiser Ş.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.B. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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