Sinop'ta Aracın Çarptığı Kadın Öldü
Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sinop'tan Samsun yönüne giden Selami Savruk idaresindeki 55 LD 092 plakalı otomobil, Dereyi mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Elif Özkan'a (37) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Savruk ise kaza yerinden 500 metre ileride aracını durdurarak, polise teslim oldu.
Gözaltına alınan Savruk, jandarma ekiplerine teslim edildi.