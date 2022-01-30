Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksu - Yerel
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Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

SİNOP (İHA) - Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya K. İdaresindeki 55 ADS 424 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solunda bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada H.K., Z.M.K. ve M.T.K., yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Tragger, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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