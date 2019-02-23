Sinop'ta "Amatör Denizci Belgesi"Ne Yoğun Talep

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında 5 binden fazla kişinin amatör denizci belgesi almasını beklediklerini söyledi.

Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar bir milyon kişinin amatör denizci belgesi alması hedefiyle ocak ayında başlatılan "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında bugüne kadar 3 bin 500 kişinin müracaat ettiğini anlattı.

Sinop'un nüfusuna oranla denizci belgesi almak için başvuru yapanların sayısının oldukça fazla olduğuna işaret eden Alpay, "Türkiye genelinde amatör denizci belgesi almak için hedeflenen rakam yüzde bir olarak belirlenirken, Sinop'ta bu rakam yüzde 10'lara yaklaşmış durumda. Yaz sezonunda Sinop'a gelecek olup belge almak isteyenlerle bu sayıda daha da artış olacağını ve 5 binin üzerinde çıkacağını tahmin ediyorum." dedi.

Alpay, 24 metreye kadar özel tekne kullanmayı sağlayacak yeterlilik belgesine sahip olabilmek için müracaatları kabul etmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Müracaatların ardından önce eğitim verilip ardından sınav yapılıyor. Belge almak için yoğun ilgi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA