Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı
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Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı

30.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:52
Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta, akaryakıt istasyonunda bir çalışanın cep telefonu ile parasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta, akaryakıt istasyonunda bir çalışanın cep telefonu ile parasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce yüzlerine maske takan 2 şüpheli, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda tüfekle etkisiz hale getirdikleri çalışanın cep telefonu ile bir miktar parasını gasbederek kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iki zanlının bir köyde saklandıklarını tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki tüfek, cep telefonu, maske ve gasp edilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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