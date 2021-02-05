Sinop'ta AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
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Sinop'ta AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:25
Sinop'ta AK Parti 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

Sinop'ta, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Sinop'ta, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün mesajının okunduğu kongrede konuşan AK Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti'de kongrelerin geleceğe daha hızlı şekilde yol alabilmek için yapıldığını söyledi.

Gençlerin kazanılan tüm seçimlerde hep en ön saflarda olduklarını vurgulayan Maviş, "Yapılan her türlü saldırı ve iftiraya göğüslerini gerdiler. Süngünün ucunda zafer olduğunu bilen piyadeler gibi hiç durmadan mücadele ettiler. İnanıyorum ki ülkemiz ve partimiz gençlerimizde bu inanç ve istek olduğu sürece daima hızlı adımlarla yoluna devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Doğan Can Al, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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