Sinop'ta ahşap ev enkazı tehlike saçıyor

Sinop'ta ahşap ev enkazı tehlike saçıyor 300 bin TL'ye satışa çıkarıldıSİNOP – Sinop'ta yıllar önce çıkan yangın sonucu enkaz haline gelen ahşap ev çevreye tehlike saçıyor.

Sinop'ta ahşap ev enkazı tehlike saçıyor

300 bin TL'ye satışa çıkarıldı

SİNOP – Sinop'ta yıllar önce çıkan yangın sonucu enkaz haline gelen ahşap ev çevreye tehlike saçıyor.

Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi Akyüz Sokak üzerinde yer alan ahşap ev uzun yılladır enkaz halinde bekliyor. Çıkan bir yangın sonucu enkaza dönen ev, üflesen yıkılacak gibi görünüyor. Mahalleliyi de tedirgin eden ev için koruma kararı bulunduğundan üzerinde herhangi bir işlem yapılamıyor.

Binanın durumu internette yayınlanan bir satış ilanıyla tekrar gündeme geldi. Enkaz ev ve arsası için 300 bin TL istenen ilanda, "Ahşap binamızın yarısı yanmış vaziyettedir. Tapu alanı 100 metrekare olup üç kat müsaadelidir. Gerekli izinler alındıktan sonra üç katlı ahşap veya izne göre betonarme ev yapılabilir. Butik otel veya pansiyon olarak değerlendirilebilir" denildi.

Sinop Belediyesi evden parça düşme ihtimaline karşı yaptığı üstü telle kapalı çardakla önlem aldı. Mahalleliyse restore edilmeyen, bir taşın bile yerinden oynatılmasının cezası bulunan ev nedeniyle yaşadıkları tehlikeden bir an önce kurtulmak istediklerini ifade ettiler. Yetkilileri göreve çağırdılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA