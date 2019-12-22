Sinop'ta ahır yangını: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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Sinop'ta ahır yangını: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

22.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:21
Sinop'ta ahır yangını: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

'un ilçesinde çıkan ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.


Yamacık köyü Merkez Mahallesi'nde M.B'ye ait ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan bir buzağı telef olduğu kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, betonarme bir ahırda saat 14.15'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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