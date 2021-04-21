Sinop'ta ahır yangını
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Sinop'ta ahır yangını

Sinop'ta ahır yangını
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Düzler köyünde Güllüzar Sakallıoğlu'na ait ahırda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahır sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerde bulunan 12 büyükbaş hayvan ile 500'e yakın kümes hayvanı telef oldu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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