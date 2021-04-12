Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü
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Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları, tezgahta kilogramı 170 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları, tezgahta kilogramı 170 liradan satışa sunuldu.

Sinop açıklarında, küçük teknelerle denize bırakılan ağlara takılan 2 ila 4 kilogram ağırlığındaki kalkan balıkları, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kentte balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine, kalkan balığı sezonunun bereketli başladığını söyledi.

Ağlara takılan 15'e yakın kalkan balığının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kanal, "Yüksek fiyatına rağmen kalkan balığına ilgi var." dedi.

Balık avının son günlerde iyice azaldığına işaret eden Kanal, "Avlanan kalkan balıkları açıkçası yüzümüzü güldürdü. Fiyatı biraz yüksek olsa da vatandaşın ilgisi var. İnşallah bereketli başlayan sezon güzel geçecek. Ağlara bu şekilde takılmaya devam ederse ilerleyen zamanlarda fiyatı da düşecektir." diye konuştu.

Kanal, Karadeniz'de av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini, küçük teknelerle avcılığın yıl boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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