Sinop'ta ağlar istavrit ve mezgit için denize bırakılıyor
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Sinop'ta ağlar istavrit ve mezgit için denize bırakılıyor

03.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:15
Sinop'ta ağlar istavrit ve mezgit için denize bırakılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce hamsi avının kısmi olarak durdurulması nedeniyle Sinop'ta balıkçılar, istavrit ve mezgit için denize açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce hamsi avının kısmi olarak durdurulması nedeniyle Sinop'ta balıkçılar, istavrit ve mezgit için denize açılıyor.

Sinop açıklarında ağlarını istavrit ve mezgit için denize bırakan balıkçılar, bir yandan 7 Şubat'ta başlayacak hamsi avı serbestliğini bekliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, hamsi avının yasak olduğu dönemde mezgit, istavrit, barbunya ve zargana gibi balıkların avlanmasına devam edildiğini söyledi.

Balıkçıların ağlarını denize bırakarak nasiplerini beklediğini vurgulayan Tuncer, "Az çok demeden balıkçılarımız avlanmaya devam ediyor. Bu balık türleri çok miktarlarda avlanmıyor. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte başka seçenek yok." dedi.

Hamsi avı serbestliğiyle bölgede yoğun bir avcılık beklediklerini dile getiren Tuncer, tezgahlarda tekrar bol hamsi olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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