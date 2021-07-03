Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı
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Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı

Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'ta acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen "112 Acil Çağrı Merkezi" 79'uncu il olarak Sinop'ta yeni binasında hizmete girdi. Binada incelemede bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu gelen bir çağrıyı karşılayıp ilgili birime yönlendirerek bunun başlangıcını yaptı. Vatandaşların artık itfaiye, polis, jandarma, orman yangın, sıhhi imdat çağrıları için tek numarada 112'den ilgili birime ulaşabileceği belirtildi.

Sinop Acil Çağrı Merkezi Müdürü Necdet Yaman, "Türkiye genelinde 79. il olarak ilimizdeki Acil Çağrı Merkezi Demirciköyü'ndeki yeni binasına taşındı. Yeni binasında 26 Haziran tarihinde devreye alınarak hizmet vermeye başladı. Sinopluların hizmetine sunuldu. Sayın Valimizin de özverili çalışmaları ve bizzat yakından ilgilenmeleri neticesinde oradaki personeller 7-24 hizmet vermeye başladı. Burada kurumlarımız kesintisiz olarak vatandaşların hizmetine hazır durumdalar. Burada asılsız çağrıların süzülerek vatandaşın ambulansa, polise, jandarmaya direkt ulaşması, zaman tasarrufu sağlanması ve acil çağrılara daha hızlı yanıt verilebilmesi hedeflenmekte. Vatandaşlarımızın her türlü acil durumda başka numaraları aramalarına gerek yok. 112 tek numarası ile her türlü talep, şikayet ve ihbarlarını iletebilirler" dedi. - SİNOP

Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı
Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı
Sinop'ta acil çağrılar tek numarada toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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