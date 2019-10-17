Sinop'ta acemi erler yemin etti

17.10.2019 16:54

Sinop İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 1999-3 tertip 57 er, düzenlenen törenle yemin etti.

Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Temel askerlik eğitimlerini tamamlayan erler Türk bayrağı ve silah üzerine yemin etti. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı, jandarmanın her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olduğunu söyledi.

Başakçı, "Taşıdığınız bu üniformanın yüce Türk milletinin bir simgesi ve şeref olduğunu asla unutmayacaksınız. Bu kapsamda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle, jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." diye konuştu.

Program sonunda Vali Köksal Şakalar, dereceye giren askerlere ödül verdi.

Törene, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, vali yardımcıları ve askerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA