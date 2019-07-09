Sinop'ta 92 bin sazan balığı göletlere salındı

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 5 gölete 92 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Boyabat ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, bölgedeki 2 gölete 55 bin sazan balığı yavrusu salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletlerdeki balık popülasyonun artırılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında kentteki göletlere salınmak üzere 92 bin sazan balığı yavrusu gönderildiğini belirten Usta, "92 bin sazan balığı yavrusunun 5 ayrı gölete salımı yapıldı. Göletlerimizdeki balık popülasyonunu artırmak istiyoruz. Salımı yapılan balık yavrularıyla bu amaca ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Usta, son 5 yılda göletlere salınan yavru balık sayısının 190 bini bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA