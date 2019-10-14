Sinop'ta 9 ayda 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildi

14.10.2019 15:28

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Asaf Çalışır, kentte 9 aylık dönemde 2 bin 658 kişinin daimi işe yerleştirildiğini söyledi.

Çalışır, yaptığı açıklamada, kuruma 13 bin 389 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu, bin 111'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti.

İŞKUR'un işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, işsizliğin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, iş gücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini yürütmek İŞKUR'un temel amaçlarından birisidir"

Kaynak: AA