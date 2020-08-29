Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı
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Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldıSİNOP'ta 80 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, 5 bin TL'ye satıldı.

29.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:29

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı

SİNOP'ta 80 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, 5 bin TL'ye satıldı.

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, suşi balığı olarak da bilinen orkinos balığını Ege Bölgesi'nden sipariş etti. Dev balığı tezgahında sergileyen Mete, balığın ilk günden satıldığını ifade etti. Mete, 'Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık Ege Bölgesi'nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop'a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL'ydi ve toplam 5 bin TL'ye satıldı. Daha çok restoranlar ilgi gösterdi. Bu balık, Japonya'ya ve dünyanın her yerinde bulunan suşi restoranlarına gidiyorö dedi.

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı

Kaynak: DHA

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