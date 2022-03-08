Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları - Haberler

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Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

Sinop'ta, protokol üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.

Sinop'ta, protokol üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli kurumlarca Sakarya Caddesi'nde açılan standı ziyaret eden Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, burada görevli kadınların günlerini kutladı.

Caddedeki esnafı ziyaret ederek, iş yerlerinde çalışan kadınlarına karanfil veren Karaömeroğlu, daha sonra kentteki bazı fabrikalarda çalışan kadınların günlerini de kutladı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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