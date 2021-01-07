8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Sinop'ta, 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Zeytinlik Mahallesi Sinova Sitesi'nde bulunan apartmanın 8'inci katında ikamet eden Fatma Kar (58), balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli öğretmen ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Kar'ın cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu