8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
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8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

07.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:51

Sinop'ta, 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Sinop'ta, 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Zeytinlik Mahallesi Sinova Sitesi'nde bulunan apartmanın 8'inci katında ikamet eden Fatma Kar (58), balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli öğretmen ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Kar'ın cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ??????

8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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