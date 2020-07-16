Sinop'ta 732 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Sinop'ta 732 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'ta 732 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi Babaçay köyünde bir kişinin ev ile eklentilerinde arama yapıldı.

Uyuşturucu arama köpeği Perma'nın da kullanıldığı operasyonda, 732 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA