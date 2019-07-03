Sinop'ta 50 sülün doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce getirilen 50 sülün, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde doğaya salındı.

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen sülün kuşundan 2 bin adet Sinop'a doğaya salınması için teslim edildi. Doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 2 bin sülün doğaya bırakıldı. Sinop'ta da 2000 yılından bu yana düzenli olarak doğaya sülün bırakıldığı belirtildi. 50 adet sülün, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde doğaya bırakıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Bugün burada Sarıkum Yaban Hayatı Rehabilitasyon ve Kurtarma Merkezimizde sülün salım programını gerçekleştirdik. Bu arada daha önceki yıllarda Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahamızda sülün salım programlarını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 2019 yılı itibariyle 2 bin adet sülün salım programımız vardı. Bu salım programına burada başladık. Salım, Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahamızda devam edecek. Burada sülünlerimiz baya uçma kabiliyetine erişmiş, sağlıklı sülünlerimizin salımını yaptık" dedi.

Doğaya sülün bırakma programına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop İl AFAD Müdürü Ümit Ünal ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA