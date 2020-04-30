Sinop'ta 5 yaşındaki kayıp çocuktan 11 gündür haber alınamıyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan İbrahim'i arama çalışmalarının 11'inci gününde de sonuç alınamadı.

Toplam 400 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda, özel eğitimli kadavra köpekleri de yer alıyor.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İbrahim Ay'dan, 11 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA