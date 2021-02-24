Sinop'ta 5 yaşındaki Elif'e polisten doğum günü sürprizi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 5 yaşındaki Elif Nilay Vural'a polis ekiplerince sürpriz yapılarak doğum günü kutlandı.

İlçede yaşayan Zehra ve Okan Vural çifti, kızları Elif Nilay Vural'ın polisleri çok sevdiğini ve bu nedenle kendilerini ziyaret etmek istediklerini yetkililere bildirdi.

Ailenin talebini olumlu karşılayan yetkililer aileyi İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Vural ailesini burada misafir eden polis ekipleri, bir süre Elif ile sohbet etti.

Küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenen polisler, minik Elif için pasta keserek doğum gününü kutladı.

Aldığı hediyelerle mutlu olan Elif, polislere teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Elif'in ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Elif kızımız polisleri çok seviyor. Bir gün polis olmak istediğini söyledi. İnşallah gerekli eğitim hayatından sonra büyünce polis olma hayalini gerçekleştirir." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun