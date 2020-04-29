Sinop'ta 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Sinop'ta 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 10'uncu gününde de sürdü.

Sinop'ta 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
29.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:10

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 10'uncu gününde de sürdü.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Dört yüz kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda özel eğitimli kadavra köpekleri de yer alıyor.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İbrahim Ay'dan, 10 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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