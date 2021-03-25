Sinop'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
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Sinop'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

Sinop'ta, 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Sinop'ta, 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Gelincik Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Ümmühan Gökoğlu, balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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