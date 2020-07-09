Sinop'ta 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Sinop'ta jandarma ekiplerince 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
09.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:40
Sinop'ta jandarma ekiplerince 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dikmen ilçesi Kerim köyünde 2 kişinin evleri ile eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada 31 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tüfek ve bir kurusıkı tabanca bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA