Sinop'ta 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Sinop'ta jandarma ekiplerince 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dikmen ilçesi Kerim köyünde 2 kişinin evleri ile eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 31 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tüfek ve bir kurusıkı tabanca bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA