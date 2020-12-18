Sinop'ta 300 ton bal rekoltesi
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Sinop'ta 300 ton bal rekoltesi

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:16
Sinop'ta 300 ton bal rekoltesi

Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Tabak, bu yıl birlik üyesi arıcıların 300 ton bal elde ettiklerini söyledi.

Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Tabak, bu yıl birlik üyesi arıcıların 300 ton bal elde ettiklerini söyledi.

Tabak, AA muhabirine, birliklerine kayıtlı 428 üyeleri bulunduğunu, şartları uyan 260 arıcıya devlet tarafından 275 bin lira destek sağlandığını söyledi.

Bu yıl sahil kenarında yaşayan arıcıların kovan başına yaklaşık 15 kilogram bal alırken, iç bölgede yaşayanların ancak 4-5 kilogram alabildiğini anlatan Tabak, il genelinde 20 bin kovandan 300 ton bal elde ettiklerini dile getirdi.

Sinop balının tanınması ve marka olması için zaman zaman akademisyenlerle bir araya gelerek yapısı ve özelliklerini incelediklerine işaret eden Tabak, şunları kaydetti:

"Sinop balını inceleyen akademik çevreler, balın içeriğinin farklı olduğunu belirtiyor. Kestane balı Karadeniz'de tek diyebilirim. Kestane balının yanı sıra çiçek balını da ön plana çıkartmak istiyoruz. Birlik olarak çiçek balının kilogramını 100, kestane balının kilogramını ise 175-200 lira arasında satıyoruz. Sinop balının kaliteli olmasının en büyük nedeni bitki örtüsü zenginliği, sanayinin ve kirliliğin olmaması. Sinop balının markalaşması ve coğrafi işaret belgesi almak için yapılan başvuruda son aşamaya gelindi. Markalaştığı taktirde balı belki de yetiştiremeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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