Sinop'ta 30 aileye yaşam destek kolisi
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Sinop, Yaşam

Sinop'ta 30 aileye yaşam destek kolisi

Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.

27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:00
Sinop'ta 30 aileye yaşam destek kolisi

Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.

Sinop'ta hizmet veren BEKADER, Sinop Kaleyazısı mevkisinde korona virüs sebebiyle çalışamayan 30 hamala "yaşam destek kolisi" hazırlayıp evlerine kadar servis etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan derneğin Genel Başkan Vekili Erol Özçelik, "Ülkemizin yaşadığı bu korona virüs sıkıntısı dolayısıyla bizler de BEKADER olarak, Sinop'ta hamallık işi ile uğraşan kardeşlerimizin baktık işleri durma noktasına geldi. Biz onlara 3 aylık 'yaşam destek paketi' hazırladık. Bunun içerisinde çocuk bezinden 3 aylık gıda malzemesi karşılamaya kadar birçok ürünün olduğu bir paket. Toplam belirlediğimiz 30 arkadaşımız var. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Devletimiz çok kudretle ve çok güçlü bir devlet. 7'den 70'e destek anlamında şuan da her kesime koşuyor. Biz sadece devletimizin yanında karınca misali bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vermek istedik. Valiliğimiz tarafından da yardımlar yapılıyor. Ama dediğim gibi biz sadece devletimize karınca misali destek vermek istedik" dedi.

Yaşam destek paketi alan Hüseyin Nalça ise "Böyle bir zamanda bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evde hastam var zaten. Bu yardım benim için çok iyi oldu" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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