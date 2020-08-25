Sinop'ta 3 mahalle karantinaya alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
25.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:29
Sinop'un Türkeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez mahallerinde koronavirüs vakalarına rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, yaşanan gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı, mahallere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA