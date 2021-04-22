Sinop'ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
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Sinop'ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

Sinop'ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 güne çıkarılan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sinop'ta vatandaşlar pazara akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 güne çıkarılan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sinop'ta vatandaşlar pazara akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelge gereği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Bu karar sonrası Sinop'ta Perşembe günleri kurulan pazara diğer haftalara göre ilgi daha yoğun oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarılmasının ardından pazardaki alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. İhtiyaçlarını sağlamak için gelen vatandaşlar pazarcının yüzünü güldürdü. - SİNOP

Sinop'ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
Sinop'ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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