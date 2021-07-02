Sinop'ta 224 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 224 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 224 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Ayancık ilçesi Yenigüler köyünde bir kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 224 kök kenevir bitkisi ile 1400 gram gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu