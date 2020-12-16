Sinop'ta 2020 yılı Kasım ayı trafik faaliyet raporları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta 2020 yılı Kasım ayı trafik faaliyet raporları

16.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:47
Sinop'ta 2020 yılı Kasım ayı trafik faaliyet raporları

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı Kasım ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı Kasım ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Kasım ayında 20 bin 963 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 98 aracın trafikten men edildiği, 52 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

1523 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 187 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 51 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 68 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 201 kişiye muayene yaptırmamaktan, 17 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 54 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 5 kişiye hatalı sollamadan, 9 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 52 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 10 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 326 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2020 yılında Kasım ayında yaşanan kazalarda 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı, 26 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Sinop'ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sinop'ta şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta 2020 yılı Kasım ayı trafik faaliyet raporları | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:53:25. #1.15#
title