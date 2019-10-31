Sinop'ta 2. Lakerda Festivali düzenlenecek

31.10.2019 15:08

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, Lakerda Festivali'nin ikincisi düzenlenecek.

Eski Tarihi Buzhane'de, 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, katılımcılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele edecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, düzenlediği toplantıda, geçen yıl yapılan lakerda tuzlu balık yarışmasının büyük ilgi gördüğünü, bu yıl yapılacak yarışmanın ise daha kapsamlı ve daha renkli geçeceğini söyledi.

Balık konulu bir etkinliğin ve festivalin Sinop'a çok yakışacağını belirten Çobanoğlu, "Sinop balıkçı kenti olması nedeniyle balık, balıkçılık ve deniz kültürünün tekrar yaşatılması için birçok etkinliği bir arada buluşturarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu denizin, bu balığın, bu doğanın, bu kültürün, bu tarihin değerini ve hakkını yeterince veremediğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Sinop Lakerda Festivali"nin özünde palamut balığı olduğunu ve arkasında tüm deniz ve balıkçılık kültürünün canlandırılmaya çalışılacağı bir etkinlik olacağını anlatan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Sinop'un balıkçılık kültürü çok eskilere dayanıyor. Arkeolojik buluntulara göre M.Ö 1000 yıllarına kadar giden tuzlu balık ve kurutulmuş balık kalıntıları bulundu. Sinop'un deniz kıyısında bulunması konusunda ve tuzlu balık yapımında ciddi bir merkez olduğu biliniyor. Dolayısıyla Sinop olarak deniz kültürümüzü geliştirmek, bunu tekrar canlandırabilmek ve bunu turizme kazandırmak amacıyla bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz."

Festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Çobanoğlu, "Geçmişten gelen bu tarihsel mirası geleceğe taşımak için palamut üzerindeki ekonomiyi Sinop'a kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda lakerda tuzlu balık yarışmasını ulusal düzeye çektik. Bu yıl yapılacak olan etkinlik geçen yıla göre daha farklı olacak." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA