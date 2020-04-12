Sinop'ta 2 köy karantinaya alındı Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Binerli ve Pehlivanlar köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu iki köyde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA