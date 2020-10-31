Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı
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Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

31.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:07
Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta balıkçılarının ağına takıldı.

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta balıkçılarının ağına takıldı.

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı. Karadeniz'de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilosu 100 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Atilla Solmaz, yaptığı konuşmada, "Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Elimize bir adet geldi. Bu balık 2 kilo geliyor, 200 TL'ye tezgaha koyduk" dedi. - SİNOP

Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı
Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı
Sinop'ta 2 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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