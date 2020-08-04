Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2) Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2) BOYABAT'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Sinop'ta Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın (2)

BOYABAT'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sinop'ta Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

DURAĞAN'DA YANGIN SÜRÜYOR

Durağan ilçesi Çatak ve Orta köyünde ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangında ise alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA