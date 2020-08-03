Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın
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Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın

SİNOP'ta önce Boyabat ilçesindeki ormanlık alanda ardından da Durağan ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın
03.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:39

SİNOP'ta önce Boyabat ilçesindeki ormanlık alanda ardından da Durağan ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangınları söndürmek için iki noktada orman işçileri ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Boyabat ilçesi Koçak köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Buradaki yangından kısa süre sonra Durağan ilçesindeki ormanlık alanda da alevlerin yükseldiği görüldü. İki yangında da yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iki bölgeye ilçelerin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangınlara karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

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