Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağı projeye hayata geçiyor
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Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağı projeye hayata geçiyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılacağı projeye hayata geçiyor

Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilecek Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılacak.

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Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilecek Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surlar turizme kazandırılacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere, medeniyet ve tarih şehri Sinop'u marka şehir yapma yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

TOKİ tarafından kentte uygulanacak Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin geçen günlerde yapıldığını vurgulayan Maviş, 40 yıllık hayalin artık gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Proje kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surların gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacağına işaret eden Maviş, "Proje tamamlandığında tarihi surlarımız, önündeki yapılar yıkılacağından daha görünür hale gelecek. Böylelikle tarihi surlar tam anlamıyla turizme kazandırılmış olacak. Ayrıca proje dahilinde çocuk oyun alanları, gezinti yolları, müze meydanı, kent çarşı meydanı gibi sosyal donatı alanları oluşturulacak. İnşallah yapımı tamamlandığında hem Sinop hem de ülke turizmine değer katacak bir proje olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maviş, projenin, alanda yapılacak yıkımların ihale sürecinin ardından belirlenecek tarih doğrultusunda başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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