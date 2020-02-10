Sinop'ta 1915 Savaş Malzemeleri 105. Yıl Etkinlikleri Müzesi açıldı

10.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:32

Sinop'ta 1915 Savaş Malzemeleri 105. Yıl Etkinlikleri Müzesi açılışı gerçekleşti.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Vali Vekili Murat Girgin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Sinop halkıyla ilk kez buluşacaklarını ifade eden Yürükaslan, şöyle konuştu:

"Bu müze açılındaki amaç Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan özellik öğrencilere Çanakkale ruhunu vermek, onlara Çanakkale'yi anlatmak. Van'dan, Hakkari'sine, Çukurca'sından Şemdinli'sine kadar bu müzeyi taşıdık. Dolayısıyla on senedir Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmış olduk. Sinop'a bir türlü kısmet olmadı. Samsun'a kadar geldik. Samsun'da bu müzeyi üç dört defa açtık. Sinop'a da bugüne nasipmiş. Müzede bin parça malzeme bulunuyor. Bunların hepsi orijinal. Hepsi Çanakkale Savaşı'ndan kalan görseller. Tam bir karma müze oluşturduk."

Yürükaslan müzenin 10 gün açık kalacağını vurguladı.

Kaynak: AA