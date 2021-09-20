Sinop'ta 169 araç trafikten men edildi

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2021 yılı Ağustos ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Ağustos ayında 16 bin 663 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 169 aracın trafikten men edildiği, 40 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 791 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 669 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 41 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 73 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 166 kişiye muayene yaptırmamaktan, 9 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 57 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 6 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 31 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 3 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 331 kişiye de diğer kural İhlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2021 yılın Ağustos ayında yaşanan kazalarda, 84 kişinin yaralandığı, 46 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

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