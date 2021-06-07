Sinop'ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe

Sinop'ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla Sinop'ta 16 projeye 5 milyon 642 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla Sinop'ta 16 projeye 5 milyon 642 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu, desteklemeler kapsamında Bakanlık tarafından projesi uygun görülen yatırımcıların hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti. Proje tutarları ve verilen hibelerden söz eden Tanrıkulu, "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 5 adet proje ile 10 milyon 40 bin 49,60 TL yatırım tutarının yüzde 50 hibe tutarı olan 5 milyon 20 bin 24,80 TL, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 adet proje ile 1 milyon 253 bin 512,60 TL yatırım tutarının yüzde 50 hibe tutarı olan 622 bin 506,30 TL'nin projeye yatırımlarının tamamlanmasını müteakip ödemesinin yapılması planlanmaktadır" dedi.

Müdür Vekili Tanrıkulu Bakanlığa gönderilen 16 projenin kabul edilip onaylandığını toplam yatırım tutarının 11 milyon 293 bin 561 TL olup bunu yüzde 50'sine tekabül eden toplam 5 milyon 642 bin 530 TL hibe desteği sağlanacağını duyurdu. - SİNOP

Sinop'ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Veysel Eroğlu Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta 16 kırsal kalkınma projesine 5 milyon 642 bin TL hibe - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:08:55. #1.16#

title