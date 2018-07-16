Sinop'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü

Sinop'ta FETÖ'nün darbe girişiminin lanetlendiği yürüyüş düzenlendi. Yoğun ilgi gören yürüyüşe Sinoplular ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Sinop'ta Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. Vali Köksal Şakalar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen Sinoplular, daha sonra Hükümet Meydanı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Köksal Şakalar, programda bir konuşma yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen Sinoplular, daha Sinop Valilik binası önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an ve ilahiler okundu. Ardından gece ile ilgili konuşma yapan Sinop Valisi Köksal Şakalar, "Gazi deyince biz sanıyoruz ki, bir mermi değdi, bir şarapnel değdi bütün her şey geldi geçti. Ama görüyoruz ki 2 sene geçmiş, ayağa kalkamamış hala tekerlekli sandalyeye muhtaç. Hala yatağa muhtaç. Hala gözü görmüyor, eli tutmuyor, ayağı basmayan insanlarımız var. Bu hainleri biz yıllar yılı Müslüman diyerek, dindar diyerek, dine hizmet ediyoruz diyerek yardımcı olduk, belki en azından engellemedik" dedi. - SİNOP