Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Sinop'ta,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Sinop'ta
13.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:06

Sinop'ta,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sinop Üniversitesi, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kültür Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en acımasız, hain ve alçak darbe girişiminin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, hükümetin dik duruşu ve milletin cesareti ve kahramanlığıyla darbe girişiminin hüsrana uğratıldığını ifade eden Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel milletine sahibiz. Bugün de millet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır ve sonsuza dek öyle kalacaktır. Dünyada hiçbir millet yoktur ki vatanın her karış toprağını şehitlerine yatak, al kanını da gönderine bayrak yapsın. Bu yüce Türk milletinin onurudur gururudur. Tarihi boyunca, kanıyla, canıyla, yüksek cesareti ve kahramanlıklarıyla, içeride ve dışarıda hiçbir düşmana fırsat vermeyen aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine de aynı cesaret ve kahramanlıkla geçit vermemiştir. Bu vesileyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize ise aileleri ile birlikte sağlık sıhhat ve uzun ömürler diliyorum."

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından sergi vatandaşların ilgisine sunuldu.

Serginin açılışına Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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