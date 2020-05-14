Sinop'ta 15 köyde karantina sona erdi
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
14.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:22
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten alınan bilgiye göre, kent genelinde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, 18 köyden 15'inde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.
Durağan ilçesindeki 3 köydeki karantina uygulamasının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA