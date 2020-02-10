Sinop'ta 133 köy yolu kardan kapandı
SİNOP'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİNOP'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle Erfelek'te 6, Ayancık'ta 35, Saraydüzü'nde 1, Gerze'de 5, Durağan'da 20, merkezde 8, Dikmen'de 18, Boyabat ilçesinde 40 köy yolu kapandı. İl ve ilçe özel idare ekipleri ile belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.