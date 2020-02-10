Sinop'ta 133 köy yolu kardan kapandı
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Sinop'ta 133 köy yolu kardan kapandı

SİNOP'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.

10.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:16
Sinop'ta 133 köy yolu kardan kapandı

'un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı.

'un ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sebebiyle 'te 6, Ayancık'ta 35, 'nde 1, Gerze'de 5, Durağan'da 20, merkezde 8, Dikmen'de 18, Boyabat ilçesinde 40 köy yolu kapandı. İl ve ilçe özel idare ekipleri ile belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

 


Kaynak: DHA
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