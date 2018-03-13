Sinop'ta 112 Çalışanlarına Eğitim Verildi

Sinop Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına adli vakalarda maddi delillere yaklaşım konusunda eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından, 112 çalışanlarına, acil servis hemşirelerine adli vakalarda maddi delillere yaklaşım konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Erşan, sağlık personelinin olay yerine gittiğinde olay yerinde bulunan delillerle ilgili bilgi sahibi olması, delillerin bütünlüğünü bozulmaması, muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesine yardımcı olunması gibi konulara hakim olmasının önem taşıdığını belirtti.

Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitim kursu verilen personelin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirten Erşan,"Özellikle ateşli silahlarla olan olaylarda insan vücudunda, elbisesinde veya delil olabilecek maddelerin muhafaza edilmesi esnasında ivedilikle olay yerine giden ekibimiz burada nasıl davranmaları gerektiği konusunda, hukuki sorumlulukları hakkında bilgi ediniyorlar.

Ekibimiz bu teori ve uygulamalı kursun ardından olay yerine gittiklerinde konunun hassasiyeti açısından daha dikkatli olacaktır. Bu kapsamda eğitimin tekrarlanan dönemlerinde yeni başlayan personelimize de eğitim kursu verilecek." diye konuştu.