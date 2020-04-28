Sinop'ta 11 köyde karantina sona erdi Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde hıfzıssıhha kurulları kararıyla toplam 18 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Uygulama süresince sağlık ekiplerince kontrollerin yapıldığı 18 köyden 11'inde karantina, yine hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararla kaldırıldı.

Durağan, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerindeki 7 köyde karantina uygulaması ise devam ediyor.

Kaynak: AA